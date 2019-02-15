اقتصادي / الأسهم الأمريكية تفتتح تداولاتها مرتفعةً مع تقدم محادثات التجارة بين أمريكا والصين
الجمعة 1440/6/10 هـ الموافق 2019/02/15 م واس
نيويورك 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس
ارتفعت الأسهم الأمريكية عند بدء تداولاتها اليوم مع تقدم محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، رغم أن مخاوف من ركود في الاقتصاد المحلي تكبح المكاسب.
وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعًا 125.24 نقطة، أو 0.49 في المئة عند 25564.63 نقطة.
وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 14.51 نقطة، أو 0.53 في المئة إلى 2760.24 نقطة.
وصعد المؤشر ناسداك المجمع 41.61 نقطة، أو 0.56 في المئة إلى 7468.57 نقطة.
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