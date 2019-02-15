نيويورك 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسارتفعت الأسهم الأمريكية عند بدء تداولاتها اليوم مع تقدم محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، رغم أن مخاوف من ركود في الاقتصاد المحلي تكبح المكاسب.وبدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعًا 125.24 نقطة، أو 0.49 في المئة عند 25564.63 نقطة.وزاد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 14.51 نقطة، أو 0.53 في المئة إلى 2760.24 نقطة.وصعد المؤشر ناسداك المجمع 41.61 نقطة، أو 0.56 في المئة إلى 7468.57 نقطة.// انتهى //18:59ت م0085