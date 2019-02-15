الصياهد 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسبلغ عدد المشاركين في مزاين الهجن الأصايل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل المقام في الصياهد الجنوبية ، 489 مشاركًا من خمس دول، هي المملكة العربية السعودية, والإمارات, والبحرين, والكويت, وعمان في مختلف الفئات، يتنافسون فيها لمدة أربعة أيام من 17 وحتى الـ 20 فيراير الجاري.ويتصدر الملاك السعوديون المشاركة في مزاين الهجن بـ 337 مشاركًا، فيما يأتي الملاك من دولة الإمارات في المركز الثاني بـ 135 مشاركًا، ومن دولة الكويت 8 مشاركين, و6 مشاركين من عمان, و3 من البحرين.وقد أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن حثلين عن إطلاق مزاين الهجن الأصايل للمرة الأولى في مهرجان الملك عبدالعزيز في نسخته الثالثة, لتضاف إلى بقية المنافسات في المهرجان.// انتهى //19:00ت م0086