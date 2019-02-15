ميونخ 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسانطلقت اليوم في ألمانيا أعمال الدورة الخامسة والخمسين لمؤتمر ميونيخ للأمن لبحث القضايا العالمية المختلفة في المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية إلى جانب الأزمات والصراعات في شتى أنحاء العالم بمشاركة 30 رئيس حكومة ودولة و 90 وزيرًا.ودعا رئيس مؤتمر ميونخ للأمن ولفجانج ايشينجر الجميع للاستماع إلى صوت العقل لتوفير الإرادة السياسية اللازمة لحل وتسوية النزاعات سواء في أوروبا أو خارجها.وحذر ايشينجر من سباق التسلح وتزايد الجريمة المنظمة، داعيًا إلى العمل على حلها من خلال التعاون، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيبحث فى مستقبل ودور أوروبا التى يتعين عليها القيام بخطوات لدرء المخاطر والتأثير فى التطورات العالمية.// انتهى //19:02ت م0089