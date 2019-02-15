الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسانتهت لجنة التنمية الاجتماعية بحي السلام بالرياض خلال الأسبوع الماضي من إقامة عدد من الأنشطة والفعاليات التي شملت مبادرة رسل السلام، وديوانية تنمية السلام، وكذلك محاضرة عن اضطراب التوحد، إضافة إلى دورة تدريبية في الأمن والسلامة.ومن أبرز فعاليات اللجنة لهذا الأسبوع زيارة وفد رسل السلام ، حيث أقيمت ورشة عمل بحضور الدكتور حسين أبو الحسن، كما استضاف رئيس مجلس الإدارة ماجد بن سعد الحسيني الوفد مرحبًا بهم ، ومنوهاً بالجهود التي تبذلها جمعية الكشافة العربية السعودية في وضع مشروع “رسل السلام” على خارطة الحركة الكشفية العالمية ، لافتًا إلى أهمية مثل هذه الملتقيات في تنمية المهارات الكشفية للطلاب, بما تحمله من أهداف سامية لتعزيز الشخصية وبناء جيل قادر على تحقيق التميز والإبداع على جميع الأصعدة, متمنيًا للجميع التوفيق.وأكد الحسيني أن مشروع "رسل السلام” هو نافذة للعالم عبر الكشافة، وهو من أهم المشروعات العالمية التي تهتم بالسلام والحوار والصحة والبيئة وحل الصراعات بين المجتمعات وداخلها، عبر تمكين الكشافة ليكونوا دعاة سلام من خلال تكوين شبكة عالمية كشفية تسعى لإرساء السلام والمحبة بعيداً عن الحدود العرقية والثقافية في المجتمعات المتأثرة بالصراعات.يذكر أن الهدف الرئيس من هذا المشروع هو استقطاب 20 مليون كشاف حول العالم إلى المشروع ليصبح على الأقل ثلثي عدد الكشافة في العالم البالغ عددهم 30 مليون كشاف رسلًا للسلام فاعلين في مجتمعاتهم وبمقدورهم تغيير هذا العالم إلى ما هو أفضل. إضافةً إلى ذلك، يهدف المشروع إلى تقديم رسائل السلام إلى ما يقرب 200 مليون إنسان على الأقل في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2020.وعقدت ديوانية تنمية السلام جلسة ملؤها الحب والترابط والإخاء بحضور أهالي الحي وتم من خلال اللقاء مناقشة أهداف اللجنة ومشاريعها المستقبلية للرفع من مستواها وتحقيق اهدافها. وإحياء دور التواصل الاجتماعي والعلاقات الإيجابية بين أفراد الحي والمساهمة في زيادة الوعي الثقافي والاجتماعي، وتفعيل أهداف الديوانية بمناقشة مشاكل الأهالي وتطلعاتهم ورغباتهم، والعوائق الموجودة في الحي وسبل حلها , والبرامج التي يرغبون طرحها وتنفيذها, إضافة إلى تبادل الخبرات.ودعت لجنة التنمية الاجتماعية بحي السلام سيدات الحي للمشاركة في محاضرة "اضطراب التوحد"، حيث تم تعريف المشاركات بالتوحد ودور الأسرة في العمل مع الطفل، وكذلك الشرح للأمهات عن ضرورة التدخل العلاجي التربوي، وتطرقت مديرة مركز خطوات التواصل للتوحد رانيه نايف العنزي إلى أعراض التوحد وتأثيره على سلوكيات الطفل.واستكملت اللجنة فعالياتها من خلال دورة الأمن والسلامة المجانية التي قدمها المدرب المعتمد من جامعة كامبردج البريطانية عبد الله رزيقي للرجال والنساء، حيث دارت محاور الدورة حول تعريف الحريق، ومبادئ أساسيات مكافحته، إضافة إلى أنواع الحرائق والطفايات المستخدمة لهذا الغرض، وكذلك تم الحديث خلال الدورة عن السلامة المنزلية وكيفية الإخلاء في حال حدوث ذلك الأمر.وفي ختام الدورة دار بين رئيس مجلس الإدارة "ماجد بن سعد الحسيني" و عبدالله رزيقي حديث ودي تم في ديوانية حي السلام.// انتهى //19:07ت م0090