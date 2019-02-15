الكويت 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واستنطلق بعد غد الندوات الخاصة لمعرض وفعاليات وتاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود "الفهد.. روح القيادة"، المقام حالياً في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت، وذلك في قاعة السينما بمقر المركز.وأوضح عضو اللجنة التنفيذية مدير الإعلام والاتصال محمد عبد القادر سمان أن الندوات التي ستقام على مدى ثلاثة أيام ، تشمل ندوات تاريخية، وندوة العلاقات السعودية الكويتية, وندوات فنية، في حين تقام الأربعاء المقبل أمسية الشعرية لصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن محمد.وبين أن الندوات التاريخية ستقام الأحد المقبل بعنواني "العلاقات التاريخية بين السعودية والكويت.. المكان والظروف"، و"المؤسسون ودورهم في تنمية العلاقات بين السعودية والكويت" ، مشيرًا إلى أنه سيشارك في هذه الندوات معالي أمين عام دارة الملك عبدالعزيز الدكتور فهد بن عبدالله السماري، وأستاذ التاريخ في جامعة الكويت الدكتور سعود محمد العصفور, أما يوم الاثنين المقبل فستعقد ندوة عن العلاقات السعودية الكويتية منذ التأسيس وحتى وقتنا الحاضر، بمشاركة أمين عام مجلس التعاون الخليجي السابق الدكتور عبدالله البشارة، وعضو مجلس الشورى الدكتور إبراهيم بن محمود النحاس، والكاتب والمحلل السياسي الدكتور عايد المناع، وأستاذ في جامعة الملك عبدالعزيز عضو مجلس الشورى السابق الدكتور صدقة بن يحيى فاضل.وأبان أن الندوة الفنية ستقام الثلاثاء المقبل بعنوان "ساحة الفن الخليجي - تعاون سعودي وكويتي" ، وتتناول العلاقات الفنية السعودية الكويتية، بمشاركة الفنانين سعد الفرج، عبدالإله السناني، جاسم النبهان، وعبدالمحسن النمر.يذكر أن المعرض يسلط الضوء على جانب من حياة الملك فهد بن عبدالعزيز - رحمه الله - ومقتنياته الشخصية، عبر تقديمها بأسلوب احترافي يراعي التناسق في المراحل والتواريخ والمحتوى وباستخدام وسائل التقنية الحديثة بأسلوب تشويقي مثل الهولوجرام والتقنيات الصوتية الحديثة.// انتهى //19:16ت م0093