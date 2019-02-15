الكويت 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسينمي معرض وتاريخ الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - "الفهد.. روح القيادة" المقام حالياً في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي بالكويت ، لدى زواره من الأطفال مهارات القيادة والمشاركة والعمل الجماعي، من خلال جناح الطفل "الطفل والتنشئة القيادية".ويسعى الجناح في أجواء من المرح والمتعة والتشويق، إلى تنمية الطفل، وتنمية حس العمل والمشاركة الجماعية والحوار، وتنمية مهارة الاستماع والاستنباط، وتنمية مهارة القيادة واستلهامها لديه.ويستخدم الجناح الذي تشرف عليه مجموعة متخصصة من معلمات ومشرفات رياض الأطفال، في تنمية الطفل والصفات القيادية لدية، وأساليب تربوية متنوعة، وألعاب تفاعلية، وسرد قصص، إلى جانب منح الطفل شهادة "روح القيادة"، وإعطاءه هدية.// انتهى //19:18ت م0094