الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واستمكن فريق الاتحاد من الفوز على الطائي بثلاثة أهداف مقابل هدف في ضمن الجولة 17 من الدوري الممتاز للشباب لكرة القدم تحت 19 عامًا.ورفع الاتحاد رصيده إلى 30 نقطة في المركز الرابع ، فيما توقف رصيد الطائي عند النقطة 23 في المركز السادس.ومن المقرر أن تُستكمل مباريات الجولة غدًا السبت بست مباريات تجمع الفتح والنصر، الأنصار والاتفاق، أحد والوحدة، التعاون والأهلي، القادسية والشباب، الرائد والهلال.// انتهى //20:42ت م0101