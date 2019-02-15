عدن 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسقُتل وأسر 31 من مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في معارك مع مقاتلي قبائل حجور في مديرية كشر التابعة لمحافظة حجه، شمال غرب اليمن.وقال مصدر عسكري يمني بحسب موقع / سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية " إن مقاتلي القبائل صدوا هجومًا كبيرًا لمليشيا الحوثي تركز في منطقة العبيسة شرق المديرية، وأسفرت مواجهات بين الجانبين عن مصرع 25 من مليشيا الحوثي وأسر ستة آخرين.وبالتزامن، شنّ طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم 3 غارات جوية استهدفت تجمعات لعناصر المليشيا الانقلابية وآلياتها في مناطق مديرية كشر بمحافظة حجة، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى من عناصر المليشيا وتدمير عدد من العربات ومدفع هاون تابعة للمتمردين في منطقة المندلة شرق العبيسة.// انتهى //20:43ت م0102