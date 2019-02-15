اقتصادي / الاقتصاد التونسي يسجل نمواً بنسبة 2.5 بالمائة عام 2018م
الجمعة 1440/6/10 هـ الموافق 2019/02/15 م واس
تونس 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس
حقق الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 2.5 بالمائة خلال كامل عام 2018م، مقابل 1.9 بالمائة عام 2017م .
وكشفت بيانات للمعهد التونسي للإحصاء صدرت اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي لتونس سجل نمواً بنسبة 0.2 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي 2018م، ليحقق بذلك الاقتصاد التونسي نمواً إيجابياً بنسبة 2.5 بالمائة لكامل عام 2018م .
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