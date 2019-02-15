تونس 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسحقق الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 2.5 بالمائة خلال كامل عام 2018م، مقابل 1.9 بالمائة عام 2017م .وكشفت بيانات للمعهد التونسي للإحصاء صدرت اليوم، أن الناتج المحلي الإجمالي لتونس سجل نمواً بنسبة 0.2 بالمائة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي 2018م، ليحقق بذلك الاقتصاد التونسي نمواً إيجابياً بنسبة 2.5 بالمائة لكامل عام 2018م .// انتهى //20:43ت م0103