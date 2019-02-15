واشنطن 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، تقديم 60 مليون دولار من المساعدات الإنسانية، تزامنًا مع إطلاق خطة الاستجابة المشتركة للأمم المتحدة لعام 2019م في بنغلاديش.وسيساعد هذا التمويل في تلبية الاحتياجات الطارئة للاجئين في بنغلادش، معظمهم من النساء والأطفال الروهينجا من بورما، والاحتياجات ذات الصلة للمجتمعات المضيفة في بنجلاديش، ومن بين المستفيدين الروهينغيا الذين لجأوا إلى بنغلاديش منذ أغسطس 2017م ، عندما بدأت قوات الأمن البورمية بارتكاب فظائع، بما في ذلك التطهير العرقي ، ضد قرويين روهينغيا عبر ولاية راخين الشمالية في بورما.وتقدم المساعدة الأمريكية، الحماية والمأوى الطارئ والغذاء والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والدعم النفسي الاجتماعي والتعليم للأشخاص المتضررين من الأزمة، بما في ذلك المجتمعات المضيفة في بنجلاديش والمشردين داخل بورما والمنطقة.كما تدعم المساعدات الأمريكية جهود المنظمات الإنسانية وحكومة بنغلاديش لتحسين البنية التحتية للمخيم والمأوى قبل المواسم الموسمية والأعاصير.ودعت الولايات المتحدة، الآخرين للانضمام في هذه المساهمة في هذه الاستجابة الإنسانية، مثنيةً على سخاء حكومة بنغلاديش في الاستجابة لهذه الأزمة الإنسانية، وتقدير جهودها المتواصلة لضمان وصول المساعدة إلى السكان المتضررين، مجددة دعوتها لبورما، لتهيئة الظروف التي من شأنها أن تسمح بعودة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة ، على أساس موافقة من أولئك الذين تم تهجيرهم قسراً.// انتهى //20:45ت م0105