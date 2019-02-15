دبي 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واساستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مساء اليوم في دبي، رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية بيناراي فيجايان، الذي يزور الإمارات حاليًا.واستعرض الجانبان علاقات الصداقة التاريخية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند عمومًا وبين دبي وكيرلا على وجه الخصوص.// انتهى //20:48ت م0106