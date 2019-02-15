عدن 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسأطلق الجيش اليمني، مسنودًا بقوات من تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، تنفيذ عملية عسكرية واسعة من عدة محاور لتحرير ما تبقى من مديريات محافظة حجة من سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.وقال مصدر عسكري في تصريح نقله موقع/ سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية " إن قوات كبيرة من ألوية العروبة بدأت بالتحرك لحسم المعركة مع الحوثيين الانقلابيين في حجة شمال اليمن، وأن الدفع بهذه القوات يأتي لتعزيز قوات الجيش الوطني اليمني في حجة وفك الحصار عن الأهالي حجور الذين تحاصرهم مليشيا الحوثي الانقلابية".وبين المصدر أن من مهام هذه القوات سيكون التقدم باتجاه محافظة الحديدة وتحرير مديرياتها الشمالية المحادة لمحافظة حجة بدءا من منفذ الخرج ووصولًا إلى ميناء الحديدة.// انتهى //20:51ت م0109