الباحة 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واستنطلق غداً فعالية الهايكنج الأول بمحافظة قلوة تحت عنوان "امشوا تصحوا"، بمشاركة أكثر من 600 مشارك من مختلف محافظات ومناطق المملكة.وأوضح محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي أن الفعالية تأتي ضمن فعاليات مهرجان الباحة الربيعي الذي يحظى بدعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير المنطقة, الذي أكد على أن تكون الفعاليات والبرامج تستهدف شرائح المجتمع كافة.ونوه المشرف التنفيذي للجان الهايكنج محمد بن علي جبرتي بجهود اللجان والاستعدادات المنفذة, لافتاً النظر إلى أن المشاركين من مختلف المناطق والمحافظات من خلال العديد من الأندية والفرق للمشاه, حيث تم مسح المسار عدة مرات ووزِّعت اللوحات الإرشادية على طول امتداده, بالإضافة إلى تحديد نقاط الانطلاق ونقاط الخدمات المساندة والاستقبال للمشاركين والضيافة والاستراحة والبرامج المعدة لهم.// انتهى //20:52ت م0110