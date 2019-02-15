الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسحقق فريق الشباب الفوز على ضيفه الوحدة بهدف دون رد اليوم في الجولة الـ 20 من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وشهدت المباراة طرد لاعب نادي الشباب سيباستياو دي في الدقيقة 27 ، لكن الشباب استطاع التسجيل عن طريق لاعبه لويز أنطونيو في الدقيقة 46 من ركلة جزاء ، ليرفع رصيد فريقه إلى 37 نقطة في المركز الثالث ، وتوقف رصيد الوحدة عند 31 نقطة في المركز السادس.// انتهى //20:52ت م0111