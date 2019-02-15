رياضي / دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين : الشباب يفوز على الوحدة بهدف
الجمعة 1440/6/10 هـ الموافق 2019/02/15 م واس
الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس
حقق فريق الشباب الفوز على ضيفه الوحدة بهدف دون رد اليوم في الجولة الـ 20 من دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وشهدت المباراة طرد لاعب نادي الشباب سيباستياو دي في الدقيقة 27 ، لكن الشباب استطاع التسجيل عن طريق لاعبه لويز أنطونيو في الدقيقة 46 من ركلة جزاء ، ليرفع رصيد فريقه إلى 37 نقطة في المركز الثالث ، وتوقف رصيد الوحدة عند 31 نقطة في المركز السادس.
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