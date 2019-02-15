الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واستواصلت اليوم منافسات الجولة الـ15 من دوري الدرجة الثانية بإقامة 10 مباريات جمعت السد مع البكيرية، والساحل مع التقدم، والصقور مع الحجاز، والجندل مع الأخدود، والرياض مع الغزوة لحساب المجموعة الأولى.وضمن المجموعة الثانية التقى الدرع مع الثقبة، والحائط مع الوطني، ووج مع حطين، والجبيل مع الخلود، والعربي مع عرعر ، وعلى ملعب نادي الشعلة حسم التعادل السلبي مباراة السد مع البكيرية، ليرفع السد رصيده لـ 26 نقطة في المركز الرابع، فيما حافظ البكيرية على صدارته للمجموعة الأولى بـ 37 نقطة.وحقق التقدم فوزًا على مضيفه الساحل بنتيجة 2-1 رافعًا رصيده لـ 22 نقطة في المركز السادس فيما توقف رصيد الساحل عند 24 نقطة في المركز الخامس ، وخسر الجندل أمام ضيفه الأخدود بهدف نظيف، ليتوقف رصيده عند 30 نقطة في المركز الثاني، فيما رفع الأخدود رصيده لـ 16 نقطة في المركز السابع ، وتغلب الرياض على ضيفه الغزوة بنتيجة 2-0 رافعًا رصيده لـ 12 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد الغزوة عند 8 نقاط في المركز الثاني عشر ، كما فاز فريق الصقور على الحجاز بنتيجة 2-1 ليرفع رصيده لـ 15 نقطة في المركز السابع، فيما توقف رصيد الحجاز عند 28 نقطة في المركز الثالث.ولحساب المجموعة الثانية حسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الدرع مع الثقبة، ليرفع الدرع رصيده لـ 21 نقطة في المركز السابع، فيما عزز الثقبة صدارته بـ 34 نقطة ، وحقق وج فوزًا على حطين بنتيجة 3-2 رافعًا رصيده لـ 24نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد حطين عند 25 نقطة في المركز الثاني ، وتغلب الجبيل على الخلود بنتيجة 3-1 رافعًا رصيده لـ 21 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد الخلود عند 21 نقطة أيضًا في المركز الخامس ، كما فاز الوطني على مضيفه الحائط بنتيجة 2-1 ليرفع رصيده لـ 15 نقطة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد الحائط عند 18 نقطة في المركز التاسع.وحسم التعادل السلبي مباراة العربي مع عرعر، ليرفع العربي رصيده لـ 18 نقطة في المركز الثامن، فيما ارتفع رصيد عرعر لـ 13 نقطة في المركز الحادي عشر.وتختتم منافسات الجولة غداً السبت بإقامة لقاء وحيد حيث يحل المزاحمية التاسع بـ 14 نقطة ضيفًا على الدرعية الحادي عشر بـ 11 نقطة على ملعب نادي الرياض.وكانت منافسات الجولة انطلقت أمس الخميس بإقامة لقاء وحيد لحساب المجموعة الثانية شهد فوز الشرق على عفيف 1-0 رافعًا رصيده لـ 22 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد عفيف عند 13 نقطة في المركز الثاني عشر.// انتهى //21:04ت م0112