الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسأكد مدرب فريق الأهلي السعودي خورخي فوساتي أهمية مواجهة فريق الوصل الإماراتي غداً في دور الربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، مبيناً في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الغد الذي عقده مساء اليوم في مدينة دبي، بأنها "ستكون صعبة لا سيما وأن المنافس يتمتع بإمكانيات عالية ولديه لاعبين على مستوى عالي من الجاهزية"، مشيراً إلى أن لاعبي فريقه سيعملون كل ما في وسعهم لتحقيق الانتصار وضمان بطاقة التأهل إلى الدور القادم .وقال : "الجميع يعرف أنني استلمت الفريق خلال فترة قصيرة وشاركت معهم في المباراة السابقة وتمكنت حينها من اكتشاف هوية الفريق، وفخور بالأداء الذي قدمه، ومتأكد بأننا سنقدم مستوى يليق باسم النادي الأهلي في البطولة العربية، فالأجواء داخل المجموعة رائعة والمعنويات عالية".وعن فريق الوصل الإماراتي، قال مدرب فريق الأهلي السعودي: "لم أتابع الوصل في مباراته الأخيرة، لكني درسته جيداً، وهذه طريقتي قبل أي مباراة وأمر طبيعي أن يتعثر الفريق، فلا يوجد أي فريق لا يواجه تعثرات والنتيجة لا تحكم، وما يهمني هو الأداء، وفي هذه المسابقة سنلعب بشخصية مختلفة"، مضيفاً: "نبحث عن فريق منظم من الناحيتين الدفاعية والهجومية ولقاء جدة سيحسم النتيجة" .من جانبه شدد لاعب فريق الأهلاوي عمر السومة على أن "لاعبي الفريق لديهم روح معنوية مرتفعة سيدخلون بها المباراة"، مثنياً على فريق الوصل الذي وصفه بـ "القوي، ولديه خبرة واسعة في المسابقات الإقليمية والقارية، واستطاع أن يخرج فريقي الاتحاد السعودي والأهلي المصري".وأضاف السومة: "تأقلمنا مع المدرب الجديد، وضغط المباريات أبعدني عن الفريق، لكني تمكنت من العودة وسأعمل بكل قوة لتقديم أفضل أداء، وربما ابتعدنا عن المنافسة على الدوري، إلا أن تركيزنا منصب على البطولة العربية بالإضافة إلى الآسيوية، فجمهورنا كبير وطموح ويحب البطولات، وسنعمل على رضاء الجماهير التي تنتظر خروجنا بنتيجة ايجابية".من جهته، أكد المدرب الروماني لورينت ريجيكامب مدرب فريق الوصل الإماراتي أن المباراة "ستكون مشوقة وممتعة للجميع"، حيث أنهم يواجهون خصماً قوياً جداً ، ويضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين المميزين، متمنياً من لاعبي فريقه "أن يقدموا أفضل ما لديهم في المباراة وأن يخرجوا منها بنتيجة إيجابية تساعد الفريق على التأهل".من جهته قال لاعب فريق الوصل علي سالمين: إن المباراة أمام فريق الأهلي ستكون مباراة حماسية وصعبة، لكننا مهيئين بدرجة كبيرة لها، ونسعى إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تسهل علينا الأمور في مباراة العودة"، مشيراً إلى أن فريقه قدم مستوى رائع في هذه البطولة عكس بطولة الدوري التي لازمنا فيها سوء النتائج .// انتهى //21:10ت م0113