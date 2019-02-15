القريات 10جمادي الأخرة1440هـ الموافق 15 فبراير 2019م واساختتمت جمعية التنمية الأسرية بمحافظة القريات " أسرتنا " البرنامج التأهيلي الذي يستهدف فئة الفتيات المقبلات على الزواج وذلك بالتدريب على التعاطي الإيجابي مع أهم الجوانب الأساسية في الحياة الزوجية والتي ستساهم بشكل كبير في تكوين حياة زوجية سعيدة بإذن الله .واشتمل البرنامج الذي قدمته كلاً من رئيسة القسم النسائي ومديرة التدريب بالجمعية عهود الوادعي ووفاء الشريفي على التدريب على أهم الجوانب في الحياة الزوجية ( الشرعي والاجتماعي والاقتصادي والصحي) .وفي نهاية البرنامج تم توزيع شهادات الحضور على المشاركات بالإضافة إلى الهدايا العينية.//انتهى//21:52ت م0119