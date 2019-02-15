عدن 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واساستعادت وحدات من الجيش اليمني مسنودة من المقاومة الشعبية، مواقع جديدة في مديرية الحشاء غرب محافظة الضالع جنوب اليمن.وقال مصدر ميداني يمني في تصريح نقله موقع / سبتمبر / التابع للقوات المسلحة اليمنية " إن قوات من الجيش اليمني والمقاومة فرضت سيطرتها على موقع الحدادية غرب قرية حوشب، وقرية، نجد المكلة، بمنطقة الأحذوف عقب هجوم مباغت على مواقع تمركز مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وأن المواجهات أسفرت عن مصرع 4 من مسلحي الحوثي وجرح 5 آخرين".وعمدت المليشيا الحوثية وعقب انتكاستها في المواجهات إلى تفجير جسر الزقماء وعدد آخر من عبارات تصريف المياه في محاولة فاشلة منها، لإعاقة تقدم الجيش الوطني اليمني.// انتهى //22:07ت م0121