غزة 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسأصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص الحي، ثلاثة منهم بحال الخطر بينهم طفل، وعدد آخر بالاختناق اليوم، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية الأسبوعية شرق قطاع غزة.وأكدت مصادر محلية وطبية في غزة، أن جنود الاحتلال المتمركزين على طول الشريط الحدودي شرق القطاع أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرات التي تجري شرق مدينة غزة، وبلدة جباليا شمال القطاع، ومخيم البريج وسطه، وخان يونس ورفح جنوبه، مما أدى لإصابة 20 مواطنًا فلسطينيًا، بينهم ثلاثة وصفت جروحهم بالخطيرة، أحدهم طفل أصيب بصدره، وسيدة.// انتهى //22:08ت م0122