الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسبلغ عدد المشاركين في الملتقى العلمي الأول لمعلمي ومعلمات الموهوبين الذي تنظمه وزارة التعليم بالشراكة مع مؤسسة بن محفوظ الأهلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة جده (140) معلماً ومعلمة يمثلون (47) إدارة تعليمية من مناطق ومحافظات المملكة .وتفتتح وكيل وزارة التعليم للتعليم الموازي الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد، مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة بن محفوظ المهندس ممدوح الحربي فعاليات الملتقى غدا السبت ولمدة ثلاثة أيام بمحافظة جدة وسط مشاركة خبراء في مجال الموهوبين من الولايات المتحدة الأمريكية، ومملكة الأردن، ودولة الكويت.ويشهد الملتقى عرض (12) تجربة ناجحة نفذها معلمي ومعلمات الموهوبين من عدة مناطق تعليمية مختلفة، إلى جانب عرض تجربتين لمدارس اليوبيل في الأردن و أكاديمية الصباح بالكويت.ويطرح الملتقى عدد من الأوراق العلمية التي تتناول تصنيف الموهوبين، والتمايز في النظام التعليمي، ومراكز التعليم، والبيئة المحفزة للإبداع، ومستقبل الموهبة والبيئة المدرسية، إلى جانب عقد ورش متخصصة واستعراض تجارب محلية ناجحة في التعامل مع الموهوبين.وبحسب القائمين على الملتقى يعد الأول من نوعه على مستوى وزارة التعليم الذي يستهدف معلمي ومعلمات فصول ومدارس الموهوبين، إلى جانب عقد ورش العمل التفاعلية لتمكن المستهدفين من مواكبة العالم في التعامل مع الموهوبين وتنمية مواهبهم بأحدث الأدوات والأساليب العالمية.وضمن جلسات الملتقى تتحدث رئيس المجلس العالمي للموهوبين ، عضو هيئة التدريس بجامعة ويسترون كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية البروفيسور جوليا روبرتس عن التمايز الفاعل في النظام التعليمي ، فيما يتحدث عضو هيئة التدريس بكلية التربية بجامعة ويسترن كنتاكي البرفيسور ريكو تايلور عن المنحى التكاملي للتمايز ، ويتناول المستشار بمكتب تحقيق الرؤية بوزارة التعليم الدكتور عبدالله العفيص الحديث عن مراكز التعليم كنموذج تربوي للتمايز .وفي محور البيئة المحفزة للإبداع يقدم أستاذ الموهبة بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن نور الدين كلنتن لمعلمي ومعلمات الموهوبين في الملتقى تعريف وتصنيف لخدمة أفضل للموهوبين ، تنظير علمي وتطبيق عملي ، فيما يحل رئيس المجلس الاستشاري بمؤسسة التعليم المستقبلي بالكويت الدكتور عبدالناصر فخرو متحدثاً في الجلسة الثانية عن آليات الصف الدراسي المتمايز .يشار أن الملتقى العلمي الأول لمعلمي ومعلمات الموهوبين يهدف لتجويد العملية التعلمية في مجال الموهوبين وتطوير وتدريب معلمي ومعلمات الموهوبين في مناطق المملكة إيمانا بما يمثله المعلم في العملية التعليمية.// انتهى //22:12ت م0123