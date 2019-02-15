الأمم المتحدة 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسأعلنت الأمم المتحدة أمس اكتمال مهمة وصول المساعدات الإنسانية إلى أكثر من 40 ألف نازح في مخيم الركبان المؤقت جنوب شرق سوريا، في عملية تعتبر الأكبر والأوسع نطاقًا وتعقيدًا للمنظمة الأممية في سوريا.وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية سجاد مالك " إن القافلة المشتركة مع الهلال الأحمر العربي السوري وفرت مساعدات منقذة للحياة للناس في الركبان، وكثير منهم من النساء والأطفال ممن تقطعت بهم السبل في الصحراء لسنوات في ظروف قاسية للغاية، وسمحت لنا بالاستماع إلى آمالهم واحتياجاتهم المستقبلية".من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين " إن هناك حاجة ماسة لحلول عاجلة للمدنيين السوريين في الركبان"، واصفًا الظروف هناك بأنها يائسة، إذ لا توجد عمليا أي خدمات.وضمت المهمة التي استغرقت تسعة أيام، 133 شاحنة كانت 118 منها محملة بإمدادات الإغاثة و15 محملة بإمدادات لوجستية، وشارك فيها أكثر من 300 من الموظفين والمتطوعين والموردين التجاريين.وقد سبق العملية الإنسانية أكثر من شهرين من التفاوض مع جميع الأطراف لضمان الوصول الآمن إلى الموقع.// انتهى //22:12ت م0124