تبوك 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسنظم البرنامج الثقافي بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك بالتعاون مع الملتقي الإعلامي بتبوك ندوة ثقافية تحت عنوان ( مفاهيم الحوار والتسامح والسلامة ) وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة ، بحضور مدير فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد بن ناشي العنزي ورئيس الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك محمد العودة ، وذلك بمقر جمعية الثقافة والفنونوشارك بالندوة مدير الاستديو الاذاعي بمنطقة تبوك فائز المشهوري ومراسل إذاعة جدة محمد بن حامد السناني وأمين عام الملتقي الإعلامي بمنطقة تبوك فائز التمامي ، فيما أدارها الإعلامي نواف الغضوري حيث تناول المشاركون خلال الندوة الحديث عن الإذاعة ودورها وبدايتها .وتحدث السناني في الندوة عن أهمية الإذاعة حتى أصبحت وسيلة تواصل مهمه وكبيرة ، فيما تحدث المشهوري عن الإذاعة في منطقة تبوك وتجربتها الجديدة ، كما تحدث التمامي عن الإذاعة التي أطلق عليها الوسيلة الإعلامية العمياء وذلك لأنها وسيلة إعلامية غير مرئية ، كما شارك بالندوة عدد من الحضور من خلال سرد تجاربهم مع الإذاعة عبر اللقاءات المفتوحة .وفي ختام الندوة كرم فرع مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ورئيس الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بالمنطقة المشاركين بالندوة .// انتهى //22:12ت م0125