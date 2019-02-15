ثقافي / ثقافة وفنون تبوك تحتفي بالإذاعة بالتعاون مع الملتقى الاعلامي
الجمعة 1440/6/10 هـ الموافق 2019/02/15 م واس
تبوك 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس
نظم البرنامج الثقافي بالجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك بالتعاون مع الملتقي الإعلامي بتبوك ندوة ثقافية تحت عنوان ( مفاهيم الحوار والتسامح والسلامة ) وذلك بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة ، بحضور مدير فرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بمنطقة تبوك ماجد بن ناشي العنزي ورئيس الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك محمد العودة ، وذلك بمقر جمعية الثقافة والفنون
وشارك بالندوة مدير الاستديو الاذاعي بمنطقة تبوك فائز المشهوري ومراسل إذاعة جدة محمد بن حامد السناني وأمين عام الملتقي الإعلامي بمنطقة تبوك فائز التمامي ، فيما أدارها الإعلامي نواف الغضوري حيث تناول المشاركون خلال الندوة الحديث عن الإذاعة ودورها وبدايتها .
وتحدث السناني في الندوة عن أهمية الإذاعة حتى أصبحت وسيلة تواصل مهمه وكبيرة ، فيما تحدث المشهوري عن الإذاعة في منطقة تبوك وتجربتها الجديدة ، كما تحدث التمامي عن الإذاعة التي أطلق عليها الوسيلة الإعلامية العمياء وذلك لأنها وسيلة إعلامية غير مرئية ، كما شارك بالندوة عدد من الحضور من خلال سرد تجاربهم مع الإذاعة عبر اللقاءات المفتوحة .
وفي ختام الندوة كرم فرع مدير جمعية الثقافة والفنون بمنطقة تبوك ورئيس الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بالمنطقة المشاركين بالندوة .
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22:12ت م
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