جيزان 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسأسدل ملتقى الوفاء لأسر الشهداء، الذي نفذته جمعية الأزمات النفسية والاجتماعية بمنطقة جازان، الستار على فعالياته التي أقيمت على مسرح غرفة جازان واستمر لمدة ثلاث أيام.وأفاد رئيس الجمعية الدكتور طاهر بن شيبان عريشي، أن فعاليات الملتقى اشتملت على العديد من المحاضرات المتخصصة، ومعرض مصاحب يمثل مشاركة عدد من الجهات الأمنية والتعليمية والصحية والخيرية بالمنطقة، بالإضافة إلى عرض للخدمات التي تقدمها الجمعية مجانًا لأبناء وأسر الشهداء.وأعرب عن شكره ومنسوبي الجمعية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، لرعايتهما لنشاطات الجمعية والخدمات التي تقدمها لأبناء وأسر الشهداء بوجه خاص والأهالي المنطقة بوجه عام .وتضمن الحفل الختامي، على قصائد شعرية وأناشيد ترحيبية، وتكريم للجهات المشاركة والداعمين وأعضاء الجمعية.// انتهى //22:24ت م0129