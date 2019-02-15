ميونخ 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسأكدت وزارة الخارجية اليمنية أن أي خروج عن مسار المرجعيات الثلاث المتوافق عليها سيشكل انتكاسة لعملية السلام في اليمن.جاء ذلك خلال لقاء نائب وزير الخارجية اليمني محمد عبدالله الحضرمي، بالوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي، على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن ٢٠١٩م.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الحضرمي استعراض تطورات الأوضاع السياسية والميدانية في اليمن، مؤكداً دعم الحكومة الشرعية في بلاده لعملية السلام تحت مظلة الأمم المتحدة ووفقًا للمرجعيات الثلاث.وأشار الحضرمي إلى استمرار تعنت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، ورفضهم تنفيذ اتفاق السويد حول الانسحاب وإعادة الانتشار من موانئ ومدينة الحديدة وتأثيرات ذلك على عملية السلام وجهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث.من جهته، أكد الوزير العماني حرص بلاده على دعم اليمن من أجل التوصل لسلام دائم.// انتهى //22:29ت م0130