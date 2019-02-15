القريات 10 جمادي الأخرة 1440هـ الموافق 15 فبراير 2019م واسأطلقت الشؤون الصحية بمحافظة القريات ممثلة بإدارة التواصل والعلاقات والتوعية بالتعاون مع تعليم القريات ، مبادرة "بيئة عمل صحية وإيجابية" في مبنى إدارة التعليم .وتهدف المبادرة التي تستهدف موظفي وطلاب تعليم القريات إلى تمكين جهات العمل من تعزيز صحة الموظفين عن طريق إكسابهم المهارات والمعلومات اللازمة لترسيخ العادات الصحية، وتغيير المفاهيم الخاطئة، بالإضافة إلى إيجاد بيئة داعمة للصحة .وتتضمن المبادرة عدة أنشطة تثقيفية للموظفين من فحوصات طبية وأنشطة وأركان للتوعية تشمل ( مكافحة العدوى ، والسكر والضغط ، والتغذية (السمنة) ، ومكافحة التدخين ، و (الربو) ، والحصبة، والانعاش القلبي الرئوي .// انتهى //22:37ت م0132