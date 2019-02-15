وفور وصول سمو ولي العهد عزف السلام الملكي.وعقب نهاية الشوط التاسع سلم سمو ولي العهد كأس سموه لخيل إنتاج السعودية الفئة الأولى مفتوح الدرجات عمر أربع سنوات فأكثر والمسافة 2400 متر، لحسن عيسى البوعينين بعد فوز الجواد "النشاص" بالمركز الأول.كما سلم ولي العهد، كأس سموه للخيل المستوردة الفئة الأولى مفتوح الدرجات عمر أربع سنوات فأكثر والمسافة 2400 متر بعد نهاية الشوط العاشر لعبدالرحمن عبدالله المخضوب بعد فوز الجواد "هيبو" بالمركز الأول.وفي ختام الحفل عزف السلام الملكي.حضر الحفل صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد المستشار في الديوان الملكي ، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن محمد ، وصاحب السمو الأمير سعود بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير ، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن مساعد بن سعود بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، وصاحب السمو الأمير بندر بن فهد بن بندر بن محمد بن عبدالرحمن وصاحب السمو الأمير محمد بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير وصاحب السمو الأمير محمد بن سلمان بن محمد بن سعود الكبير وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن خالد الفيصل وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير فيصل بن مشعل بن مشاري وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.// انتهى //22:51ت م0133