الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واساختتمت اليوم الجمعة لقاءات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتعادل الرائد مع ضيفه الاتحاد بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة .وسجل هدف الرائد عبدالله المقرن في الدقيقة (8)، وأدرك الاتحاد هدف التعادل بالدقيقة الأخيرة من المباراة في الدقيقة 90 ، وحافظ الرائد على المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، بينما وصل رصيد الاتحاد إلى 15 نقطة في المركز الخامس عشر.// انتهى //22:57ت م0134