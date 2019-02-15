الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسأقيمت اليوم الجمعة 4 مباريات لحساب الجولة الـ 12 من دوري البراعم لكرة القدم تحت 13 عامًا، جمعت الاتفاق مع الأهلي، والهلال مع الفتح، والنصر مع الاتحاد، والشباب مع القادسية.وعلى ملعب الاتفاق بالدمام قطع الأهلي شوطًا كبيرًا نحو التتويج باللقب بعد فوزه على مضيفه الاتفاق بنتيجة 4-2، رافعًا رصيده لـ 30 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد الاتفاق عند 13 نقطة في المركز الخامس.ويكفي الأهلي الفوز في المباراة المقبلة أمام الشباب لحسم اللقب رسميًا قبل جولة من النهاية.وحسم التعادل الإيجابي 1-1 مباراة الهلال مع الفتح، ليرفع الهلال رصيده لـ 26 نقطة في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد الفتح لـ 34 نقطة في المركز الثالث.وحقق الاتحاد فوزًا على مضيفه النصر بنتيجة 2-0 رافعًا رصيده لـ 21 نقطة في المركز الرابع، فيما توقف رصيد النصر عند 8 نقاط في المركز السادس.وفاز الشباب على ضيفه القادسية بهدفين نظيفين رافعًا رصيده لـ 8 نقاط في المركز السابع فيما توقف رصيد القادسية عند 6 نقاط في المركز الثامن.// انتهى //23:08ت م0136