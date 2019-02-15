الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واستأهلت أندية العلمين والقادسية وصحاري والجبلين ووج والشعيب وجرش والعرض والاتفاق وأحد رسميًا إلى ثمن نهائي مسابقة كأس الاتحاد السعودي لكرة قدم الصالات في نسختها الأولى.وحقق العلمين فوزًا على العلا بنتيجة 16-2، فيما تغلب القادسية على الثقبة بنتيجة 7-2، وفاز صحاري على عرعر بنتيجة 4-1، وتخطى الجبلين نظيره الريان بنتيجة 4-3، فيما تغلب وج على المجد بنتيجة 5-4، وفاز الشعيب على الأمجاد بنتيجة 5-1، فيما تغلب جرش على منيف بنتيجة 13-11.وتأجلت 3 مواجهات لحساب دور الـ 32 تجمع الوعد مع النهضة، والسروات مع مصدة، والفاو مع رضوى إلى يوم الجمعة المقبل، بينما تأهل فريقا الاتفاق والعرض إلى دور الـ 16 بعد اعتذار ناديي الوحدة وطويق عن المشاركة في الكأس، فيما تأهل أحد بشكل مباشر في وقت سابق خلال مراسم القرعة.// انتهى //23:21ت م0140