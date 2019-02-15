الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسافتتح صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية ، اليوم ، مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية في دورته الرابعة ، بدعم من هيئة تطوير بوابة الدرعية .وكان في استقال سموه رئيس اللجنة المنظمة الدكتور ناصر المسعري والمدير التنفيذي سطام الحزامي ، وعدد من المشاركين من السعودية ودول الخليج .وقام سموه بجولة على المهرجان وشاهد السيارات المعروضة ، كما زار خيمة الفعاليات واستمع لشرح عما تقدمة الخيمة من فعاليات للطفل والاسرة .ويتضمن المهرجان أكثر من (600) سيارة قديمة ونادرة تعود ملكيتها لملاك سعوديين وخليجيين وأخرى من مختلف دول العالم ، كما يشتمل على الكثير من الفعاليات من أبرزها سوق لقطع غيار السيارات القديمة ، ومسابقات خاصة لأفضل السيارات المعروضة تحت تحكيم لجان مختصة ضمت 40 حكماً أجنبياً وخليجياً ، ومزاداً خاصاُ للسيارات يعرض فيه ما يزيد عن ( 100) سيارة .وأكد المدير التنفيذي للمهرجان سطام الحزامي أن المشاركة عالية في هذه النسخة ومختلفة عن النسخ الماضية من حيث المكان والمشاركات والزوار ، معبراً عن بالغ سعادته للكم الهائل من الزوار الذين توافدوا على المهرجان ، منوهاً أنه ليست كل سيارة قديمة تعد كلاسيكية بل أن السيارات الكلاسيكية هي السيارات القديمة النادرة بالشكل والصنع وأن المزادات ترفع من سوق السيارات للهواة والمهتمين .الجدير بالذكر أن فعاليات اليوم الأول لمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية يعد الأضخم على مستوى الشرق الأوسط .// انتهي //23:46ت م0141