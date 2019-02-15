رياضي / محافظة الدرعية يفتتح مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية
الجمعة 1440/6/10 هـ الموافق 2019/02/15 م واس
الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس
افتتح صاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية ، اليوم ، مهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية في دورته الرابعة ، بدعم من هيئة تطوير بوابة الدرعية .
وكان في استقال سموه رئيس اللجنة المنظمة الدكتور ناصر المسعري والمدير التنفيذي سطام الحزامي ، وعدد من المشاركين من السعودية ودول الخليج .
وقام سموه بجولة على المهرجان وشاهد السيارات المعروضة ، كما زار خيمة الفعاليات واستمع لشرح عما تقدمة الخيمة من فعاليات للطفل والاسرة .
ويتضمن المهرجان أكثر من (600) سيارة قديمة ونادرة تعود ملكيتها لملاك سعوديين وخليجيين وأخرى من مختلف دول العالم ، كما يشتمل على الكثير من الفعاليات من أبرزها سوق لقطع غيار السيارات القديمة ، ومسابقات خاصة لأفضل السيارات المعروضة تحت تحكيم لجان مختصة ضمت 40 حكماً أجنبياً وخليجياً ، ومزاداً خاصاُ للسيارات يعرض فيه ما يزيد عن ( 100) سيارة .
وأكد المدير التنفيذي للمهرجان سطام الحزامي أن المشاركة عالية في هذه النسخة ومختلفة عن النسخ الماضية من حيث المكان والمشاركات والزوار ، معبراً عن بالغ سعادته للكم الهائل من الزوار الذين توافدوا على المهرجان ، منوهاً أنه ليست كل سيارة قديمة تعد كلاسيكية بل أن السيارات الكلاسيكية هي السيارات القديمة النادرة بالشكل والصنع وأن المزادات ترفع من سوق السيارات للهواة والمهتمين .
الجدير بالذكر أن فعاليات اليوم الأول لمهرجان الدرعية للسيارات الكلاسيكية يعد الأضخم على مستوى الشرق الأوسط .
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