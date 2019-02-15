الرياض 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واستأهل فريقا الوطن والتعاون رسميًا إلى الدوري الممتاز للناشئين لكرة القدم قبل جولة من نهاية دوري الدرجة الأولى للناشئين تحت 17 عامًا .وتمكن الوطن من الفوز على الروضة بهدفين دون رد ليرفع الأول رصيده إلى 37 نقطة في المركز الأول ليضمن التأهل فيما تجمد رصيد الروضة عند 26 نقطة في المركز السادس ، كما تأهل التعاون إلى الدوري الممتاز للناشئين بعد الفوز على الأنصار برباعية دون رد ليكون في المركز الثاني برصيد 37 نقطة، وتجمد رصيد الأنصار عند 28 نقطة في المركز الخامس.وفاز العمران على اليرموك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ورفع العمران رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد اليرموك عند 29 نقطة في المركز الرابع.وحسم التعادل السلبي مباراة الرائد والشعلة ليصبح رصيد الرائد 20 نقطة في المركز السابع ورفع الشعلة رصيده إلى 18 نقطة في المركز التاسع.// انتهى //23:51ت م0143