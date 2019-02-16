اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
السبت 1440/6/11 هـ الموافق 2019/02/16 م واس
نيويورك 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واس
أغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على ارتفاع مع تزايد تفاؤل المستثمرين بأن الولايات المتحدة الأمريكية والصين ستتوصلان إلى حل ينهي مشكلتهما التجارية.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 444.04 نقطة، أو 1.75 %، 25883.43 نقطة ، في حين ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 29.86 نقطة، أو 1.09 % ليغلق عند 2775.60 نقطة، وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 45.46 نقطة، أو 0.61 %، إلى 7472.41 نقطة.
لتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود داو جونز 3.1 % وستاندر آند بورز 2.5 % وناسداك 2.4 %.
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