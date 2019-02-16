نيويورك 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسأغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على ارتفاع مع تزايد تفاؤل المستثمرين بأن الولايات المتحدة الأمريكية والصين ستتوصلان إلى حل ينهي مشكلتهما التجارية.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 444.04 نقطة، أو 1.75 %، 25883.43 نقطة ، في حين ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا 29.86 نقطة، أو 1.09 % ليغلق عند 2775.60 نقطة، وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعًا 45.46 نقطة، أو 0.61 %، إلى 7472.41 نقطة.لتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود داو جونز 3.1 % وستاندر آند بورز 2.5 % وناسداك 2.4 %.// انتهى //03:29ت م0147