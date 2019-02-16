شيكاغو 10 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 15 فبراير 2019 م واسقتل خمسة أشخاص وأصيب عدد من عناصر الشرطة برصاص مسلح يبلغ من العمر 45 عامًا أطلق النار اليوم داخل مبنى في منطقة صناعية بإحدى ضواحي مدينة شيكاغو الأمريكية قبل أن ترديه الشرطة قتيلاً، كما أعلنت السلطات.وقالت قائدة شرطة أورورا كريستن زيمان خلال مؤتمر صحافي:" حتى الآن تأكدت لنا وفاة خمسة أشخاص"، مشيرة إلى أن عددًا من عناصر الشرطة أصيبوا بجروح.// انتهى //03:42ت م0148