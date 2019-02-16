الرياض 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين أثبت قدرة عالية على المبادرة وتحقيق الإنجازات عبر دعم عجلة التنمية في العاصمة .. سلمان بن عبدالعزيز.. مهندس الرياض وناقلها إلى العالميةالقيادة تهنئ رئيسة ليتوانيا بذكرى استقلال بلادهاولي العهد يتوج الفائزين بكأسي سموه للإنتاج والمستوردد. السديري: الرياض تحظى بدعم القيادة في المجالات كافةوزير الموانئ البحرية الباكستاني: المملكة ستنشئ مصفاة نفط ونرحب بمنحها ملكية كاملة .. جوادر.. ميناء يعيد رسم الخريطة الجيوسياسيةالجنرال غافور: الدفاع عن المملكة عقيدة عسكرية للجيش الباكستانيوزير الإعلام الباكستاني: انتقلنا من «جحيم الإرهاب» إلى «جنة السياحة»السفير الباكستاني لدى المملكة : زيارة ولي العهد بشارة لعهد جديد من التعاون والصداقةالمؤتمر الدولي لأمراض الدم ينهي أعماله في جامعة الملك فيصلإمارة القصيم توثق الزيارة الملكية للمنطقة بـ235 صفحةكشافة المملكة تحصل على شهادة GSAT العالميةالجبير يشارك في المؤتمر الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن بالشرق الأوسطالربيعة: الميليشيا لا تعير حياة اليمنيين أي اهتمامالمملكة تدين هجوم كشميرالكونغرس الأميركي يوافق على مشروع أمن الحدودالهند: هجوم إرهابي يقتل ويصيب العشرات// يتبع //06:02ت م0003