عام / الصحف السعودية
السبت 1440/6/11 هـ الموافق 2019/02/16 م واس
الرياض 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين أثبت قدرة عالية على المبادرة وتحقيق الإنجازات عبر دعم عجلة التنمية في العاصمة .. سلمان بن عبدالعزيز.. مهندس الرياض وناقلها إلى العالمية
القيادة تهنئ رئيسة ليتوانيا بذكرى استقلال بلادها
ولي العهد يتوج الفائزين بكأسي سموه للإنتاج والمستورد
د. السديري: الرياض تحظى بدعم القيادة في المجالات كافة
وزير الموانئ البحرية الباكستاني: المملكة ستنشئ مصفاة نفط ونرحب بمنحها ملكية كاملة .. جوادر.. ميناء يعيد رسم الخريطة الجيوسياسية
الجنرال غافور: الدفاع عن المملكة عقيدة عسكرية للجيش الباكستاني
وزير الإعلام الباكستاني: انتقلنا من «جحيم الإرهاب» إلى «جنة السياحة»
السفير الباكستاني لدى المملكة : زيارة ولي العهد بشارة لعهد جديد من التعاون والصداقة
المؤتمر الدولي لأمراض الدم ينهي أعماله في جامعة الملك فيصل
إمارة القصيم توثق الزيارة الملكية للمنطقة بـ235 صفحة
كشافة المملكة تحصل على شهادة GSAT العالمية
الجبير يشارك في المؤتمر الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن بالشرق الأوسط
الربيعة: الميليشيا لا تعير حياة اليمنيين أي اهتمام
المملكة تدين هجوم كشمير
الكونغرس الأميركي يوافق على مشروع أمن الحدود
الهند: هجوم إرهابي يقتل ويصيب العشرات
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