وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي .وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( ثقة عالمية ): النظام المالي السعودي مؤسسي بالدرجة الأولى، ويطبق ويلتزم بأدق المعايير الدولية صرامة، ووفق تقرير «فاتف» - مجموعة العمل المالي المعنية بغسل الأموال - فإن إجراءات المملكة الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قوية ومتينة، كما أن لدى المملكة إطاراً قانونياً وإجراءات تنسيقية لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة التي تفرضها الأمم المتحدة دون تأخير.وواصلت : «ساما» وهي المشرفة على القطاع البنكي بالذات تؤدي دوراً جديراً بالثقة عالمياً، كما أن المؤسسات السعودية ملتزمة بجميع المعايير المالية الدولية.ما جاءت به القائمة الأوروبية لا يمثل بالتأكيد واقعاً يستند على تقييم دقيق، فالأوروبيون لم يطلبوا من المملكة أي استفسارات عن إجراءاتها أو يقدموا لها ملاحظاتهم، بل إن المملكة كانت من الدول السباقة إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي ملتزمة في هذا الخصوص وتعتبره أولوية استراتيجية، إلى جانب أنها مستمرة في تطوير وتحسين الأطر التنظيمية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف.وفي حال تم إقرار اللائحة بشكل نهائي بعدما تمر بمرحلة التصويت في البرلمان الأوروبي لتكون نافذة، فلن تكون مؤثرة، أو تمثل وضعاً مقلقاً للاقتصاد أو النظام المالي السعودي.ما سيضيفه إدراج المملكة في اللائحة للأوروبيين لن يكون سوى إضاعة وقت وجهد وضرر اقتصادي لأوروبا التي هي في أمس الحاجة لنمو التجارة ورفع تصدير المنتجات.وختمت : الثقة المطلقة التي تتميز بها المملكة في إجراءاتها وتطبيقها الأنظمة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، هي بمثابة نموذج مثالي ينظر إليه عالمياً عند تقييم أداء الدول في الالتزام بالمكافحة.// يتبع //06:02ت م0004