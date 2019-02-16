طرابلس 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على مشاركة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في مؤتمر ميونخ للأمن 2019، والذى يناقش مكافحة الإرهاب و الهجرة غير القانونية و مستقبل مراقبة الأسلحة.وأشارت إلى لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، على هامش مؤتمر ميونخ ، والذى أكد له أن قضية الناقلة الليبية «بدر» في طريقها إلى الحل بعد أن اكتملت مستندات ووثائق القضية، كما تم بحث العلاقات الثنائية و إمكانية تفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين الصديقين ومساهمة الشركات البلغارية في مشاريع البنية التحتية.وتطرقت إلى لقاء السراج مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية فيدريكا موغريني، وتم خلال اللقاء إعرابها عن تضامنها مع موقف حكومة الوفاق تجاه التطورات الأخيرة في الجنوب الليبي، مجددة دعمها للخطة الأممية لعقد المؤتمر الجامع للمصالحة.ونوهت إلى اجتماع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في ميونخ مع سكرتير عام الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) يورجن شتوك، واتفق الجانبان على ربط قواعد المعلومات والبيانات بين الإنتربول و الأجهزة الليبية المختصة لتتبع العناصر الخارجة على القانون و العمل على الحد من انتشار السلاح ورصد الجماعات الإرهابية.وعرجت صحف ليبيا على تنديد عدد من نواب المجلس الرئاسي ومشائخ القبائل بدعوة السفير البريطاني فرانك بيكر، بعدم إجراء الانتخابات الرئاسية و الاقتصار على البرلمانية فقط.// انتهى //07:30ت م0008