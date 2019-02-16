القاهرة 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر ميونخ للأمن الذي ينطلق في وقت لاحق اليوم بمدينة ميونخ الألمانية، وكلمته التي سيطرح خلالها رؤية مصر لحل أزمات المنطقة.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مبرزة إصابة 20 فلسطينيًا إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلية الرصاص وقنابل الغاز على المشاركين بفعاليات الجمعة الـ 47 من مسيرات العودة وكسر الحصار.ولفتت في الإطار ذاته، الانتباه إلى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من خطورة الوضع الحالي في قطاع غزة، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع الأوضاع التي يعيشها القطاع.ونشرت صحف السبت إعلان الحكومة اليمنية فتح الممرات الإنسانية الواقعة تحت سيطرتها في الحديدة لمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية.وأشارت إلى مطالبة رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث بإجراء انتخابات مبكرة يوم 28 إبريل المقبل.وسلطت صحف مصر في متفرقات أخرى، الضوء على تفكيك الشرطة المغربية خلية إرهابية مكونة من 5 إرهابيين بمدينة آسفي غرب البلاد.// انتهى //10:19ت م0010