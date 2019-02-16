عمّان 11جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، إعلان الحكومة الأردنية عثور الفرق الأمنية المختصة في موقع انفجار لغمين قديمين في مدينة السلط غربي العاصمة، على مواد متفجرة محلية الصنع مدفونة في الأرض، مطابقة لنوعية المواد التي استخدمت من قبل الخلية الإرهابية التي نفذت عملية الفحيص الإرهابية في مدينة السلط خلال شهر أغسطس من العام الماضي.ونشرت إدانه الحكومة الأردنية، للهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة عسكرية في الجانب الهندي من إقليم كشمير ، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.وتابعت نيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة الرئيس سعد الحريري ، لثقة مجلس النواب بـ 111 صوتاً ، وذلك في ختام جلسات مناقشة البيان الوزاري للحكومة.واهتمت بإعلان الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية ، عن بدء عملية عسكرية واسعة من عدة محاور لاستكمال السيطرة على محافظة حجة شمال غربي اليمن.// انتهى //10:54ت م0013