ثقافي / " الجوازات " تشارك في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل
السبت 1440/6/11 هـ الموافق 2019/02/16 م واس
الصياهد 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس
تشارك المديرية العامة للجوازات في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، والمقام في الصياهد الجنوبية، من خلال عربتين و 6 مركبات يباشرها كوادر مدربة مدعومة بالأجهزة التقنية الحديثة.
وتقدم " الجوازات " طيلة أيام المهرجان خدمات إلكترونية متعددة للضيوف والزوار والمشاركين ،منها إصدار الإقامة وتجديدها، وتفعيل خدمة " أبشر " للمواطنين والمقيمين.
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10:55ت م
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