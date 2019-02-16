الصياهد 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واستشارك المديرية العامة للجوازات في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثالثة، والمقام في الصياهد الجنوبية، من خلال عربتين و 6 مركبات يباشرها كوادر مدربة مدعومة بالأجهزة التقنية الحديثة.وتقدم " الجوازات " طيلة أيام المهرجان خدمات إلكترونية متعددة للضيوف والزوار والمشاركين ،منها إصدار الإقامة وتجديدها، وتفعيل خدمة " أبشر " للمواطنين والمقيمين.// انتهى //10:55ت م0014