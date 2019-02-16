القاهرة 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسفتحت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية بعد تحسن الأحوال الجوية.وأفاد المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور، في بيان اليوم، أن فتح الميناءين جاء بعد وصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن.//انتهى//11:22ت م0016