بيروت 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، نبأ نيل حكومة لبنان الجديدة برئاسة سعد الحريري ثقة مجلس النواب بـ111 صوتاً من أصل 128 نائباً .وتناولت إعلان وزارة الداخلية المصرية، عن تمكن قوات الأمن من إحباط هجوم خطط له عناصر في تنظيم الإخوان الإرهابي لإستهداف قوى أمنية في محافظة الجيزة غربي القاهرة.كما أشارت، إلى إصابة عشرين فلسطينياً برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات اندلعت أمس، خلال مسيرات سلميّة في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، مطالبة بالعودة وكسر الحصار.وأبدت اهتماما بإعلان الجيش الوطني اليمني أمس، إطلاق عملية عسكرية واسعة لتحرير بقية مديريات محافظة حجة غرب البلاد، لفك الحصار الذي تفرضه ميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران على قبائل حجور في مديرية كُشَر شرق المحافظة .وأوردت مطالبة رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانتشيث بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة يوم 28 إبريل المقبل .وتناقلت صحف لبنان تأكيد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، ضرورة الاستمرار في العمل لإيجاد حل عادل لقضية فلسطين.// انتهى //11:27ت م0017