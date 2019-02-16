الجزائر 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على تطمينات الحكومة للرأي العام الجزائري حول تحكم أجهزة الأمن وقوات الجيش في الوضع الأمني، تزامنا مع تواصل التحضيرات لإجراء الانتخابات الرئاسية يوم 18 أبريل القادم.وتطرقت إلى بدء اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن بحضور رؤساء 35 دولة وحكومة لبحث الأزمات في العالم وفي مقدمتها الأوضاع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى السياسات الأمنية للاتحاد الأوروبي.وتابعت تطورات الوضع في فنزويلا، مشيرة إلى لقاءات سرية بين مسؤولين فنزويليين وأمريكيين عقب اقتراح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بدء حوار لإنهاء الأزمة.وأخبرت عن سماح الحكومة اليمنية بفتح ممرات إنسانية واقعة تحت سيطرتها في محافظة الحديدة لمرور المساعدات للسكان، لافتة إلى استمرار ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران في خرق اتفاق وقف النار.وفي متفرقات أخرى، أنبأت عن مطالبة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بإجراء انتخابات مبكرة شهر أبريل القادم، بعد أن سحب البرلمان الثقة من حكومته.// انتهى //12:39ت م0025