الرياض 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واستشارك الشركة السعودية للكهرباء، في حملة "ادخارك أمان"، التي ينظمها المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية وجامعة الملك سعود، بمشاركة عدة جهات منها وزارة العمل ووزارة التجارة ووزارة التعليم ولجنة الإعلام والتوعية المصرفية للبنوك السعودية.وتأتي هذه المشاركة إدراكاً بأهمية دعم البرامج والفعاليات التي تعود بالنفع على المجتمع ،ضمن أهداف الحملة الهادفة إلى رفع ثقافة الادخار المجتمعية .وتتضمن الحملة من خلال معارض متنقلة في المجمعات التجارية في عدة مدن بالمملكة،العديد من ورش العمل والدورات، وتستهدف طلاب المدارس والجامعات، وعدد من القطاعات الحكومية وتستمر حتى عام 2020.يشار إلى أن حملة "ادخارك أمان" أول حملة وطنية تسهم في رفع ثقافة الإدخار لدى المجتمع السعودي؛ من خلال تفعيل دور جميع الجهات المعنية وفق رؤية المملكة 2030، ويشرف عليها مجموعة من الاستشاريين المتخصصين في الأمور المالية في عدد من الجامعات السعودية.// انتهى //12:53ت م0029