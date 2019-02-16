القاهرة 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسبدأت اليوم بالعاصمة المصرية القاهرة، فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، بمشاركة 45 دولة إضافة إلى عدد من الجمعيات الدستورية بإفريقيا.ويناقش المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدى 3 أيام، التعاون القضائي والتقاليد القضائية وحماية حقوق الإنسان ودور القضاء الدستوري في مواجهة الإرهاب ومواجهة الفساد وكذلك دوره في مواجهة الجريمة المنظمة.وسيتم خلال فعاليات المؤتمر إطلاق الشبكة الإلكترونية الأفريقية، بهدف تبادل المعلومات والأفكار والاطلاع على الأحكام الصادرة من الدول المشاركة لدعم التعاون وتبادل الخبرات في القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى عقد دورات تدريبية إلكترونية.// انتهى //13:31ت م0030