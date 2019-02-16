نجران 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واستنفذ الغرفة التجارية الصناعية بنجران بالتعاون مع جامعة نجران، عدداً من الدورات والبرامج التدريبية المجانية، الهادفة إلى خدمة المجتمع، بدءً من الثلاثاء القادم، وحتى الـ 28 من الشهر الجاري، وذلك بمقر الغرفة الرئيس.وتأتي البرامج التدريبية ضمن التعاون المشترك بين الجامعة ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، والقطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة، لتقديم الخدمات المجتمعية الرامية إلى تنمية وتطوير مهارات الأفراد، من خلال التدريب والتأهيل.وتشتمل البرامج التدريبية على دورة بعنوان " إدارة الذات وفن قيادة الآخرين"، ودورة بعنوان "مهارات إدارة التعبير"، ودورة" مفاتيح الثقة بالنفس"، ودورة "الغذاء الصحي الآمن".// انتهى //13:31ت م0031