لندن 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم تطورات ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي(بريكست)، مبرزةً الخسائر الباهظة التي تتكبدها بريطانيا اقتصاديا والناتجة من التوقعات المتعلقة بالتغيرات المستقبلية وعدم اليقين بشأن هذه التغيرات.وسلطت على نهاية تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، مبرزة معاناة فتيات داعش البريطانيات اللاتي فررن من أهلهن وأوطانهن، مشيرة إلى أنه ستوجه لهن اتهامات قانونية تتعلق بالإرهاب لدى عودتهن إلى بريطانيا.وانتقدت الصحف قرار انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، وإعلان جنرال أمريكي يخدم في الشرق الأوسط اختلافه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قرار انسحاب القوات من سوريا، وذلك بسبب مخاوف من عودة وتواجد المنظمات الأرهابية في المنطقة بعد الانسحاب.ولفتت الصحف البريطانية إلى دعوة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة في 28 إبريل المقبل بعد سحب أعضاء البرلمان الكتالونيين القوميين دعمهم للحكومة الاشتراكية.// انتهى //13:39ت م0032