الرباط 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها العاهل الأسباني الملك فيليبي السادس للمغرب، و انعكاساتها على العلاقات بين البلدين والشراكة الاستراتيجية التي تجمعهما.وتناولت جهود المغرب المتواصلة لمكافحة التهديدات الإرهابية، مشيرة في هذا الصدد إلى تمكن مصالح الأمن المغربية أمس من تفكيك خلية إرهابية جديدة تتكون من عناصر مسلحة موالية لتنيظم داعش.واهتمت بحالة الاحتقان المستمرة في السودان،في ظل تصاعد الاحتجاجات المناهضة لحكومة الرئيس عمر البشير.وتابعت الصحف المغربية فصول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مبرزة النتائج الإيجابية للمفاوضات التي جرت بين الجانبين في بكين.// انتهى //13:46ت م0035