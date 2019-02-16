ميونيخ 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسدعا نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الحلفاء الأوروبيين مجددًا إلى الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، واتهم طهران بأنها تخطط لمحرقة نازية (هولوكوست) جديدة.وقال بنس خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "آن الأوان لينسحب شركاؤنا الأوروبيون من الاتفاق النووي مع إيران ".وكان نائب الرئيس الأمريكي دعا الأوروبيين الخميس المنصرم خلال مؤتمر وارسو للشرق الأوسط الخميس الماضي إلى التخلي عن الاتفاق النووي الإيراني.// انتهى //15:17ت م0057