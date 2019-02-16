تبوك 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واساستوقفت صور شهداء الوطن - رحمهم الله - في لوحة جدارية بساحة معرض وزارة الدفاع الثالث والمتنقل بالشمالية الغربية تبوك , زوار المعرض الذين توقفوا طويلاً أمام تلك الصور للتعرف على أسماء الشهداء والقطاعات العسكرية التي كانوا يعملون بها ، فيما حرص الكثير على التقاط بعض الصور الفوتوغرافية لتلك اللوحة عبر جوالاتهم وأجهزة التصوير الخاصة بهم ، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يجعلهم مع الصديقين.وتتصدر الجدارية , فعاليات المعرض المقام في لمسة وفاء حرصت وزارة الدفاع على إبرازها لرجال قدموا حياتهم من أجل الوطن , فيما حظيت لوحة أخرى بعنوان "أكتب رسالة لجنود الوطن", بجناح القوات الجوية الملكية السعودية بإقبال كبير من الزوار الذين نقلوا عبرها مشاعرهم لجنود الوطن المرابطين على حدود المملكة في مواقعهم ومراكزهم , واكتظت اللوحة بالدعوات الصادقة أن يحفظ الله لهذه البلاد حراس أمنها, وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار.وفي ذات السياق استعرضت أجنحة المعرض الذي يقام بميدان العروض العسكرية بمدينة الملك عبدالعزيز بتبوك معلومات عن تضحيات رجال القوات المسلحة في الذود عن الدين والوطن، إلى جانب أبرز إنجازاتهم وإنجازات وزارة الدفاع والتطور الذي وصلت إليه في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.وسلّط المعرض الضوء على أحدث المعدات والأجهزة العسكرية التي ضمتها القوات البرية وقوات الدفاع الجوي، والقوات البحرية والقوات الجوية الملكية السعودية، وآخر ما توصلت إليه وزارة الدفاع من تطور وقوة في ردع أعداء الوطن وكل من تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره.// انتهى //15:19ت م0058