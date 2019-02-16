عام / أمانة الشرقية تنهي 183 منحة أرضة سكنية في محافظة الخفجي
السبت 1440/6/11 هـ الموافق 2019/02/16 م واس
الدمام 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واس
أنهت أمانة المنطقة الشرقية إجراءات 183 منحة أرض سكنية للمواطنين في محافظة الخفجي تمثل الدفعة الثالثة لعام 1425 / 1426هـ .
وتأتي هذه الدفعة استكمالاً للدفعة الأولى والثانية التي نفذتا في محافظة النعيرية مؤخراً .
وأكد مدير عام الإدارة العامة للأراضي والممتلكات صالح بن عبد الرحمن الراجح، أن الأمانة تعمل على إنهاء جميع منح الأراضي بالتنسيق مع البلديات الفرعية ،مشيراً إلى أن الرابط الإلكتروني www.eamana.gov.sa يتيح التعرف على أسماء الصادرة لهم منح سكنية .
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