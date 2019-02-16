الدمام 11 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 16 فبراير 2019 م واسأنهت أمانة المنطقة الشرقية إجراءات 183 منحة أرض سكنية للمواطنين في محافظة الخفجي تمثل الدفعة الثالثة لعام 1425 / 1426هـ .وتأتي هذه الدفعة استكمالاً للدفعة الأولى والثانية التي نفذتا في محافظة النعيرية مؤخراً .وأكد مدير عام الإدارة العامة للأراضي والممتلكات صالح بن عبد الرحمن الراجح، أن الأمانة تعمل على إنهاء جميع منح الأراضي بالتنسيق مع البلديات الفرعية ،مشيراً إلى أن الرابط الإلكتروني www.eamana.gov.sa يتيح التعرف على أسماء الصادرة لهم منح سكنية .// انتهى //15:24ت م0060